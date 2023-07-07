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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بوادي النطرون

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية بوادي النطرون بمديرية أوقاف البحيرة، حيث تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع: "عناية الإسلام بالنشء"، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأكدت القافلة الدعوية بوادي النطرون بمديرية أوقاف البحيرة، أن الإسلام قد اعتنى بتكوين النشء إيمانيًّا وأخلاقيًّا، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما) قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمًا، فَقَالَ: "يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ"، وعن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلمَةَ (رضي الله عنهما) قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ [أي: الإناء]، فَقَالَ لِي (صلى الله عليه وسلم): "يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ".

كما أكدوا أن تعليم النشء تعليمًا صحيحًا يسهم في بناء مجتمع سوي متماسك مترابط، ومن أعظم ذلك تعليم القرآن ومعانيه وأحكامه وآدابه، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَهُ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة"، ويقول الحافظ السيوطي (رحمه الله): "تعليمُ الصبيانِ القرآنَ أصلٌ من أصول الإسلام، فينشئون على الفطرة، وتسبق إلى قلوبِهِم أنوارُ الحكمة". 


 

القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بوادي النطرون مديرية أوقاف البحيرة عناية الإسلام بالنشء وزارة الأوقاف تصحيح المفاهيم الخاطئة نشر الفكر الوسطي المستنير

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