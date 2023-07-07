تامر حسنى يطرح أغنية "تاج" ضمن ألبوم "هرمون السعادة"

طرح الفنان تامر حسني أحدث أعماله الغنائية بعنوان "تاج"، وهى أغنية فيلمه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وضمن ألبومه المقبل باسم "هرمون السعادة" والمقرر طرحه كاملًا خلال موسم الصيف الجاري.

تأتي أغنية "تاج" ضمن أحداث فيلم "تاج" الذي يُعرض حاليًا ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني.

فيلم "تاج" قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم 28 يونيو أول أيام العيد، وحقق إيرادات كبيرة بعد عرضه بـ3 أيام فقط.

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.