محافظ القاهرة يشيد بالدور المجتمعى بمشروع أضاحى الأوقاف

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣م، توزيع الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي، حيث يتم توزيع 2 طن على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

وخلال تفقد سيارات اللحوم، أعرب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عن سعادته بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة؛ بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة.