نشرة الحوادث| القبض على هارب من 43 حكما وضبط 30 كيلو مخدرات

شهدت مصر عدد من الحوادث والقضايا على مدار الـ24 ساعة المنقضية، كما نجحت الجهود الأمنية في كشف لغز عدد من الجرائم.

إخماد حريق فى محل بمنطقة الغرفة التجارية وسط الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الجمعة، على حريق نشب في محل بمنطقة شارع الغرفة التجارية التابعة لحي وسط، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة عليه دون إصابات.

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة تضبط 80 قضية متنوعة

واصلت الأجهزة الأمنية مواجهة كل أشكال الخروج على القانون، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة فى القاهرة والجيزة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

الأمن العام يضبط 16 سلاحًا ناريًا و4 قضايا مخدرات في سوهاج

شن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة طما.

أسفرت جهودها عن ضبط 16 قطعة سلاح ناري بمضبوطات (4 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش- طبنجة- 7 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (14 متهما، لعدد 7 منهم معلومات جنائية) .

ضبط هارب من 43 حكمًا و20 مليون جنيه غرامات فى القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) محكوم عليه في 43 حكم غرامات "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت (20 مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ضبط 30 كيلو مخدرات في حملات أمنية بمحافظة دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور- الزرقا – كفرسعد) وقسم شرطة (دمياط الجديدة).

وأسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات- كمية لمخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 16 كيلوجرامًا – كمية لمخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة 5 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.