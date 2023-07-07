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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: صمود المقاومة أمام عنف الاحتلال انتصار كبير للفلسطينيين

الاحتلال
الاحتلال

قال جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي، إن صمود ووحدة المقاومة الفلسطينية أمام عنف الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين يعد انتصار كبيرًا للفلسطينيين.

وأضاف حرب خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "واضح أن هناك تصاعد في المقاومة المسلحة للفلسطينيين، وما حدث في مدينة جنين ومخيمها تحديدًا يعتبر انتصارًا للمقاومة".

وتابع: "هذا يعد انتصارًا معنويًا للفلسطينيين، نظرًا لصمود الأعداد القليلة من المقاومة أمام القدرات الهائلة لجيش الاحتلال الذي لم يتمكن من السيطرة على مخيم في مساحة أقل من نصف كيلو متر مربع".

باحث: المقاومة الفلسطينية المسلحة تتصاعد

وأكد أن المقاومة المسلحة تتصاعد وهذا ملائم لموقف أغلبية الشعب الفلسطيني الذي يؤيد اليوم الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدوان على جنين لم يمنع الفلسطينيين من الاستمرار في العمل المسلح، مضيفًا: "ومثال على ذلك العملية التي تمت في تل أبيب في أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين".

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