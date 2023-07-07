عضو بـ"قومي للمرأة": المرأة حصلت على حقوقها في ظل قيادة آمنت بوجودها

قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، إن نضال المرأة لم يبدأ من اليوم أو منذ 10 سنوات، حيث تكافح المرأة عبر العصور للحصول على حقوقها المشروعة المجتمعية، ولكن لم تحصل على تلك الحقوق إلا في ظل القيادة السياسية المصرية الحالية، وذلك بسبب إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة في كافة القطاعات.

امتيازات المرأة

وأكدت السفيرة منى عمر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة المصرية حصلت على كثير من الامتيازات في ظل القيادة السياسية الحالية، مثل حصولها على تمويلات لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين وضع وومعيشة الأسرة، تدريب المرأة على الكثير من الحرف اليدوية، حصول المرأة على نسبة من مقاعد البرلمان، الجلوس في المناصب السياسية الهامة، توفير برامج لإعداد المرأة للقيادة بكافة المحافظات المصرية، وصول المرأة للحصول على عضوية في مجلس الدولة.

وضع المرأة في عهد السيسي

وأضافت في حديثها، أن المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شعرت بالتقدير الكامل، خاصة وأن الريئس السيسي حريص على تكريم نماذج المرأة في الكثير من المحافل العامة.