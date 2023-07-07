روسيا: قواتنا صدت 10 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها نجحت في صد 10 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "على محور دونيتسك، نجحت مجموعات مرابطة من قوات الجنوب في صد عشر هجمات للعدو على مناطق مايورسك وسفيرنوي وياغودنوي وكليششيفكا وبيرفومايسكوي وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت، أنه نتيجة هذا الاشتباك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديًا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، وسبع ناقلات جند، وأربع شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر دي-20، ومدفغ "كراب" بولندي الصنع.

وتابعت، أما في اتجاه كراسني ليمان، أصابت وحدات من مجموعة "المركز" من القوات والضربات الجوية والمدفعية القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين 21 و 67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تأثير الهجوم الأوكراني المضاد

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من التقدم بالهجوم المضاد دون أسلحة هجومية متطورة.

وأضاف الرئيس الأوكراني، من العاصمة التشيكية براغ، أن الصواريخ بعيدة المدى ضرورية للهجوم المضاد.

وقال "إنه من دون أسلحة طويلة المدى ليس من الصعب فقط القيام بمهمة هجومية، بل أيضًا شن عملية دفاعية".

وأضاف زيلينسكي: "نحن نتحدث عن أنظمة بعيدة المدى مع الولايات المتحدة، والأمر يعتمد عليها فقط في الوقت الراهن".

وانتقد الرئيس الأوكراني مجددا البطء في تسليم الأسلحة الغربية، معتبرا أن ذلك أتاح لموسكو تعزيز دفاعاتها في المناطق المحتلة.

يشار إلى أن زيلينسكي يزور براغ في إطار جولة خارجية، قبل قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل، والتي سيحث خلالها التحالف العسكري على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه عضوية أوكرانيا في الحلف.