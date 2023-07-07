ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: قواتنا صدت 10 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها نجحت في صد 10 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "على محور دونيتسك، نجحت مجموعات مرابطة من قوات الجنوب في صد عشر هجمات للعدو على مناطق مايورسك وسفيرنوي وياغودنوي وكليششيفكا وبيرفومايسكوي وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت، أنه نتيجة هذا  الاشتباك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديًا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، وسبع ناقلات جند، وأربع شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر دي-20، ومدفغ "كراب" بولندي الصنع.

وتابعت، أما في اتجاه كراسني ليمان، أصابت وحدات من مجموعة "المركز" من القوات والضربات الجوية والمدفعية القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين 21 و 67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تأثير الهجوم الأوكراني المضاد

 

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من التقدم بالهجوم المضاد دون أسلحة هجومية متطورة.

وأضاف الرئيس الأوكراني، من العاصمة التشيكية براغ، أن الصواريخ بعيدة المدى ضرورية للهجوم المضاد.

وقال "إنه من دون أسلحة طويلة المدى ليس من الصعب فقط القيام بمهمة هجومية، بل أيضًا شن عملية دفاعية".

وأضاف زيلينسكي: "نحن نتحدث عن أنظمة بعيدة المدى مع الولايات المتحدة، والأمر يعتمد عليها فقط في الوقت الراهن".

وانتقد الرئيس الأوكراني مجددا البطء في تسليم الأسلحة الغربية، معتبرا أن ذلك أتاح لموسكو تعزيز دفاعاتها في المناطق المحتلة.

يشار إلى أن زيلينسكي يزور براغ في إطار جولة خارجية، قبل قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل، والتي سيحث خلالها التحالف العسكري على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه عضوية أوكرانيا في الحلف.

​​وزارة الدفاع الروسية​​ القوات الأوكرانية صد هجمات أوكرانية محور دونيتسك الهجوم المضاد الاوكراني

الأكثر قراءة

كيف شكّل هجوم كمين البرث تحولًا فى مواجهة الإرهابيين؟

تبدأ الأحد.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

مصرع وإصابة 3 مواطنين فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى

ينطلق 13 يوليو.. التفاصيل الكاملة لمهرجان العلمين الجديدة 2023

تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

الحكم في طعون مرتضى منصور بقضايا "الخطيب" غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية