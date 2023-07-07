فى الذكرى السادسة.. كيف رأى العالم هجوم كمين البرث؟

تحل اليوم ذكرى ملحمة البرث والتصدي للهجوم الإرهابي، الذي نفذته عناصر تابعة لتنظيم داعش على بعض نقاط التمركز العسكري المصري جنوب مدينة رفح، وأدانته دول العالم ومن بينها المملكة العربية السعودية وألمانيا والمملكة المتحدة والإمارات والكويت وتونس وغيرها، إلى جانب الأزهر الشريف أعلى سلطة إسلامية في مصر، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- الإمارات تدعو العالم للوقوف صفًا واحدًا من أجل اجتثاث الإرهاب

وقد أدانت آنذاك دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا حاجزًا عسكريًا بمنطقة البرث جنوب رفح بشمال سيناء، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، تضامن دولة الإمارات مع مصر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي.

ودعت دول العالم كافة إلى الوقوف صفًا واحدًا من أجل اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير المجتمعات ونشر الفوضى وبث روح الصراع والفُرقة بين أبناء الوطن الواحد.

وأضافت الوزارة "نقف مع مصر الدولة والشعب ضد التطرف والإرهاب" واصفة هذه العملية الإرهابية بأنها جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للإرهاب والإرهابيين، داعية دول العالم إلى الوقوف صفًا واحدًا من أجل اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير المجتمعات ونشر الفوضى وبث روح الصراع والفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وأشادت الوزارة بدور قوات الأمن المصرية التي أحبطت هذا الهجوم الإرهابي، معربة عن تعازي دولة الإمارات لمصر قيادة وحكومة وشعبًا ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

- السفير البريطاني: كل هجوم يجعلنا أكثر تصميمًا على هزيمة هذا الشر معًا

وقال السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن: "أشعر بالاشمئزاز من هجوم رفح الإرهابي. ونحن نشارك حزن وغضب مصر"، مضيفًا: "كل هجوم يجعلنا أكثر تصميمًا على هزيمة هذا الشر معًا كتفًا بكتف".

وتابع - في بيان على "تويتر": "تدين المملكة المتحدة الهجوم الإرهابي اليوم في شمال سيناء. وتعلم الحزن والغضب الذي يشعر به المصريون، ونقدم تعازينا العميقة لأسر ورفاق الشهداء والمصابين".

وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة الوقوف مع مصر في المعركة ضد الإرهاب والتطرف الذي يُغذيه، وهذه الهجمات غير الإنسانية سواءً في مصر أو في إنجلترا تعزز تصميمنا على هزيمة الإرهابيين القتلة".

- أمريكا تؤكد وقوفها إلى جانب مصر وهي تحارب الإرهاب

وقالت الولايات المتحدة إنها تدين بشدة الهجوم الذي تعرض له كمين "البرث" في شبه جزيرة سيناء، وأكدت وقوفها إلى جانب مصر وهي تحارب الإرهاب.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت، أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف مع مصر فيما تواجه الإرهاب، وأضافت أن الولايات المتحدة تبعث بتعازيها لعائلات ضحايا هجوم الجمعة وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا على موقعها الرسمي عبرت فيه عن خالص تعازي الولايات المتحدة لأسر الضحايا، وأضاف: "نحن نواصل الوقوف مع مصر وهي تواجه الإرهاب".

وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة أدانت الهجوم، وأكدت وقوف أمريكا إلى جانب مصر، وكتبت في تدوينة على "تويتر": "هجوم إرهابي آخر تتعرض له مصر"، ووصفت الهجوم بـ"الشنيع" وأكدت دعمها لمصر في مكافحة الإرهاب.

- شيخ الأزهر ينعى شهداء الواجب في ملحمة البرث

ونعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شهداء الواجب الوطني الذي استشهدوا، جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددًا من جنود الوطن الأوفياء جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقال الطيب، في بيان له: "هؤلاء الشهداء البواسل قدموا أرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن وأمنه واستقراره، ودماؤهم الطاهرة ستظل لعنة على هؤلاء الجبناء الخونة وداعميهم من الداخل والخارج، ممن باعوا دينهم وخانوا عروبتهم وأمتهم وشعوبهم"، مطالبًا بضرورة توحيد الجهود الدولية في مواجهة الجماعات والدول الداعمة للإرهاب والراعية له.

وأشاد شيخ الأزهر بشجاعة وبسالة أبطال القوات المسلحة في حماية الأرض والحدود ونجاحهم في القصاص للشهداء، موضحًا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا وعزيمةً على هزيمة الإرهاب الغاشم حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره، داعيًا الشعب المصري بكافة فئاته وطوائفه إلى الاصطفاف خلف قيادته والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة قوى الإرهاب والإفساد.

وتقدم الإمام الأكبر، بخالص العزاء للشعب المصري وللقوات المسلحة وأسر الشهداء البواسل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

- الرئيس الفلسطيني يؤكد وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب مصر وقيادتها

واستنكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، باسمه شخصيًا وباسم دولة فلسطين وشعبها، العملية الإرهابية التى استهدفت تمركزًا أمنيًا، في محافظة شمال سيناء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة إن الرئيس محمود عباس يدين بأشد العبارات هذه الجرائم الإرهابية، ويؤكد وقوف شعبنا وقيادته إلى جانب مصر وقيادتها، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حربهم ضد الإرهاب وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري.

وأضاف: "في الوقت الذي يدين فيه الرئيس الفلسطيني هذه الهجمات الآثمة التي نفذها إرهابيون مأجورون ضد قوات الجيش والأمن المصري في سيناء، يؤكد أنه على ثقة بأن هذه الجرائم لن تنال من عزم مصر في حربها ضد الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وبأن الشقيقة الكبرى ستنتصر في النهاية"، داعيًا لأرواح الشهداء بالرحمة والسكينة والمغفرة، ولأسرهم بأحر التعازي والمواساة، وللمصابين بالشفاء العاجل، وللرئيس السيسي، وللشعب المصري الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار والازدهار.

وأردف أبوردينة أن الرئيس عباس يتمنى لمصر المزيد من الرفعة والازدهار، داعيًا الله - عز وجل - بأن ينجح هذا البلد الشقيق في إفشال المؤامرات التي تستهدف وحدته واستقراره، مؤكدًا أن الإرهاب يستهدف الأمة جمعاء، ما يتطلب الوقوف بحزم لإفشال هذه المخططات التدميرية.

- الكويت تعرب عن إدانتها الشديدة للأعمال الإجرامية الشنيعة التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار في مصر

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي على حاجز أمني في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن أمير الكويت عبر خلال البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي على حاجز أمني في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وأكد "الصباح" استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق والتي تتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلة.