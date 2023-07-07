ميكالى: نهائى أمم إفريقيا صعب ونحترم المغرب.. وهدفنا التتويج والعودة بالكأس

شدد البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، على أن مواجهة المغرب فى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، يوم غدٍ السبت، ستكون قوية ولن تكون سهلة، مشيرًا إلى أنه يتطلع للفوز والتتويج بلقب البطولة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن منتخب مصر، يمتلك جيلًا واعدًا وقادرًا على تحقيق حلم الجمهور المصري والتتويج بالبطولة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى حضره مع ميكالى كل من تياجو، المدرب العام، وإبراهيم عادل، نجم المنتخب، وياسر عبد العزيز، المنسق الإعلامي للمنتخب، وخالد سرحان المترجم.

وتابع ميكالى قائلا: "سعيد بالتواجد بينكم، أهنئ دولة المغرب حكومة وشعبًا على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا، من أول يوم والشعب يستقبلنا بحرارة، مبروك تواجد مصر والمغرب فى النهائي وتأهلنا معًا إلى أوليمبياد باريس 2024. نعلم أننا بصدد مباراة صعبة جدًا فى النهائي، وندرك قيمة المواهب المغربية، لكننى أتمنى وأتطلع إلى أن نعود بالكأس إلى القاهرة".

ويضيف "ميكالى": أتوقع مباراة كبيرة غدًا، وستكون أشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لما تضمه صفوف المنتخبين من مواهب. تفاجأت بالجمهور المغربي وشغفه الكبير بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدًا هنا فى المغرب وهذا شىء رائع".

ويلتقي المنتخب المصري، نظيره المغربي، في الحادية عشرة من مساء يوم غدٍ السبت، على ستاد "مولاي الأمير عبدالله" بالرباط، في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وكان منتخب مصر، قد بلغ النهائي، بعد تغلبه على نظيره الغيني، بهدف دون رد، في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب المغرب للدور ذاته، بعد الفوز على مالي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما.