محافظ المنيا يتابع خدمات مبادرة "100 يوم صحة" بمراكز وقرى المحافظة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة " 100 يوم صحة"، تحت شعار" معاك من أول يوم"، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر المقبل.

وأوضح محافظ المنيا، أن الحملة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجا.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي، للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة الى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة .

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا كان قد سبف وأعلن أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار ( معاك من أول يوم ) بلغ 187 ألف مواطن من مختلف القرى والنجوع منذ انطلاقها الأحد 25 يونيو حتى الإثنين 3 يوليو الجارى، موضحا أن الحملة موجودة في كافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار .

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