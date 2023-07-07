ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يتابع خدمات مبادرة "100 يوم صحة" بمراكز وقرى المحافظة

فعاليات مبادرة 100
فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمراكز وقري المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة " 100 يوم صحة"، تحت شعار" معاك من أول يوم"، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر المقبل.

وأوضح محافظ المنيا، أن الحملة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجا.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي، للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة الى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة .

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا كان قد سبف وأعلن أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار ( معاك من أول يوم ) بلغ 187 ألف مواطن من مختلف القرى والنجوع منذ انطلاقها الأحد 25 يونيو حتى الإثنين 3 يوليو الجارى، موضحا أن الحملة موجودة في كافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار .

WhatsApp Image 2023-07-07 at 2.41.10 PM (1)
WhatsApp Image 2023-07-07 at 2.41.10 PM (1)
WhatsApp Image 2023-07-07 at 2.41.09 PM (1)
WhatsApp Image 2023-07-07 at 2.41.09 PM (1)
محافظ المنيا خدمات مبادرة 100 يوم صحة مراكز وقري المحافظة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى صالة جيم بالغربية.. لم يكن يعانى من أى شىء

حورية فرغلى ثير جدلًا واسعًا بسبب صورتها بعد استئصالها الرحم

الأهلى يحصل على موافقة كولر لضم إمام عاشور

220 مليون جنيه إيرادات خارجية.. كيف نجح فيلم "تاج" فى تصدر شباك التذاكر؟

تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

تغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات إلى الأولى إرهاب استئناف طنطا بوادى النطرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس