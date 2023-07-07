ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إثر ماس كهربائى.. السيطرة على حريق بمحل بشارع الغرفة التجارية فى الإسكندرية

مكان الحريق
مكان الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب فى محل بمنطقة شارع الغرفة التجارية التابعة لحي وسط. 

 تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المحلات المجاورة دون إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية، بنشوب حريق في لافتة بمحل بشارع متفرع من الغرفة التجارية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العطارين وحي وسط ترافقهم سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة علي الحريق، وتبين من المعاينة والفحص أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مكان الحريق
مكان الحريق
مكان الحريق
مكان الحريق
أخطرت النيابة الإسكندرية الحماية المدنية الحماية المدنية تسيطر اليوم الجمعة سيارات الحماية المدنية قسم شرطة العطارين نشوب حريق

الأكثر قراءة

مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري

مجلس الذهب العالمى: المعدن ينخفض للأسبوع الرابع وتخوف من تأثير رفع الفائدة

220 مليون جنيه إيرادات خارجية.. كيف نجح فيلم "تاج" فى تصدر شباك التذاكر؟

وفاة شاب فى صالة جيم بالغربية.. لم يكن يعانى من أى شىء

الأهلى يحصل على موافقة كولر لضم إمام عاشور

صعوبة الكيمياء والغش فى امتحانات الثانوية.. الأبرز فى تقرير التربية والتعليم الأسبوعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال