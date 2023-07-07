إثر ماس كهربائى.. السيطرة على حريق بمحل بشارع الغرفة التجارية فى الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب فى محل بمنطقة شارع الغرفة التجارية التابعة لحي وسط.

تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المحلات المجاورة دون إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية، بنشوب حريق في لافتة بمحل بشارع متفرع من الغرفة التجارية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العطارين وحي وسط ترافقهم سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة علي الحريق، وتبين من المعاينة والفحص أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مكان الحريق