كاتب صحفى: "حياة كريمة" المشروع الأعظم فى تاريخ مصر (فيديو)

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مبادرة "حياة كريمة" هى المشروع والمبادرة الأعظم في تاريخ جمهورية مصر العربية، بجانب أنها تهتم بالمواطن المصري ورفع كفاءة كل الإمكانات وتوفيرها له.

وأضاف عفيفي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن إنشاء المجمع التكنولوجي كان من أجل توفير كل الخدمات الحكومية للمواطن، مما يسهم في تقليل عمليات الهجرة الداخلية.

- الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعة

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعة، سواء الزراعة الاستراتيجية، أو محاصيل مختلفة، إضافة إلى دعم المواطنين في مجالات مختلفة ووجود المجمع الزراعي من أجل توثيق كل احتياجات المزارع من كافة الأدوات، وإعطائه الإرشادات المناسبة لهذا المجال.

وأوضح الكاتب الصحفي أنه يجب أن يكون المواطن على أعلى درجات الكفاءة لتتناسب مع الجمهورية الجديدة، وهذا ما رأيناه من خلال مبادرة "حياة كريمة"، على الرغم من أنها تقدم خدمات للمواطن المصري من صرف صحي ومياه شرب عذبة وطرق، لكن على الجانب الآخر تقوم بإعادة بناء الشخصية المصرية".