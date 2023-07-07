ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: "حياة كريمة" المشروع الأعظم فى تاريخ مصر (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مبادرة "حياة كريمة" هى المشروع والمبادرة الأعظم في تاريخ جمهورية مصر العربية، بجانب أنها تهتم بالمواطن المصري ورفع كفاءة كل الإمكانات وتوفيرها له.

وأضاف عفيفي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن إنشاء المجمع التكنولوجي كان من أجل توفير كل الخدمات الحكومية للمواطن، مما يسهم في تقليل عمليات الهجرة الداخلية.

- الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعة

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعة، سواء الزراعة الاستراتيجية، أو محاصيل مختلفة، إضافة إلى دعم المواطنين في مجالات مختلفة ووجود المجمع الزراعي من أجل توثيق كل احتياجات المزارع من كافة الأدوات، وإعطائه الإرشادات المناسبة لهذا المجال.

وأوضح الكاتب الصحفي أنه يجب أن يكون المواطن على أعلى درجات الكفاءة لتتناسب مع الجمهورية الجديدة، وهذا ما رأيناه من خلال مبادرة "حياة كريمة"، على الرغم من أنها تقدم خدمات للمواطن المصري من صرف صحي ومياه شرب عذبة وطرق، لكن على الجانب الآخر تقوم بإعادة بناء الشخصية المصرية".

حياة كريمه مبادرة حياة كريمة الأعظم تاريخ جمهورية مصر العربية تاريخ جمهورية مصر العربية جميل عفيفي الكاتب الصحفي جميل عفيفي

مواد متعلقة

أستاذ تمويل: الحرب الاقتصادية العالمية ما زالت فى أشدها (فيديو)

أستاذ اقتصاد: "حياة كريمة" تسعى للارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين (فيديو)

أستاذ استثمار: "حياة كريمة" تستهدف تغيير نمط وأسلوب معيشة المواطنين بالقرى (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض معلومات حول مبادرة "مستورة" (فيديو)

جمال رائف: "حياة كريمة" تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزها ابدأ ورواد النيل.. "إكسترا نيوز" ترصد أهم المبادرات الاقتصادية (فيديو)

كاتب صحفى: "حياة كريمة" أيقونة المبادرات الرئاسية انطلاقًا مع الجمهورية الجديدة (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد مشروعات "حياة كريمة" فى الجيزة (فيديو)

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مالى يواجه غينيا اليوم بمباراة تحديد المركز الثالث لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

"القاهرة الإخبارية": مدير مستشفى "رفيديا" بنابلس يكشف تطورات الأوضاع بعد الاقتحام الإسرائيلى

مجلس الذهب العالمى: المعدن ينخفض للأسبوع الرابع وتخوف من تأثير رفع الفائدة

إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى الغربية

مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال