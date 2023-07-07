التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2024

التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي.. بعد انطلاق المرحلة الأولى للتقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الأوراق المطلوبة والخطوات اللازمة للتقديم.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي الكترونيا 2024

أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي لعام 2024، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وأوضحت الوزارة أن الطلاب يمكنهم التقديم عبر منصة التنسيق المخصصة لتلقي طلبات الصف الأول الثانوي.

خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي 2023

-الدخول على موقع تنسيق المدارس الثانوية من هنـــا.

- تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

- تسجيل الرغبات.

- الضغط على تسجيل بحساب الوزارة.

- تظهر صفحة جديدة، ويوجد بها تم تحديث التطبيق.

- إدخال الرقم القومي.

- تسجيل الكود الخالص بالطالب.

- إدخال رغبات الطالب.

- يجب أن تكون المدارس المختارة في المربع السكني للطالب.

الخطوة العاشرة: الاحتفاظ بطلب التقديم.

التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي.. أوراق التقديم

التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي.. يتطلب الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة تقديم الوثائق التالية:

“طلب الالتحاق، الدمغات الخاصة بالطالب، أصل شهادة الميلاد بصيغة الكمبيوتر وصورتان منها، البطاقة الصحية للطالب، صورة لبطاقة الشخصية لولي الأمر (الأب والأم)، أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصورتان منها، بطاقة الاختيار، ست صور شخصية حديثة بحجم 4×6 ويجب كتابة اسم الطالب عليها، طابعان مهنيان تعليميان، ملف ورقي للتقديم في المدرسة الثانوية العامة، وحافظة بلاستيكية”.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الجيزة

وفي ذات السياق، أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن درجات القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024، حيث تم تحديد حد أدنى للقبول بـ225 درجة للثانوية العامة الرسمية، و140 درجة للثانوية العامة الخاصة والمنازل والثانوية الخدمات، و175 درجة للقبول، كما تم تحديد التنسيق للتعليم الصناعي بـ230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة، و225 درجة لطباعة الهرم، و215 درجة لمدارس أخرى، وتم تحديد 210 درجات لعدد من المدارس، بالإضافة إلى تحديد 205 درجات لأخرى.

كما تم تنسيق معايير القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن كالتالي: يتطلب قبول فني إلكترونيات 220 درجة، وفني تبريد وتكييف 210 درجة، وفني ميكاترونيك سيارات 220 درجة، وفني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل 210 درجة، وفني صيانة وتحكم صناعي 215 درجة، وفني بناء لوحات كهربائية 215 درجة، ومساعد فني إداري 205 درجة، وفني التجارة الحديثة 200 درجة، وفني صيانة ميكانيكية 200 درجة، وفنى تشغيل معادن 200 درجة، وفنى تشغيل ماكينات بلاستك 190 درجة، وفني طباعة ورق 195 درجة، وفني كهرباء وتجميع ضفائر السيارات 195 درجة، وفني نجارة أثاث 175 درجة.