رئيس وزراء التشيك: سنزود أوكرانيا بمروحيات قتالية وذخيرة

أعلن رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، اليوم الجمعة، بعد لقائه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة إلى التشيك، عن أن براغ ستزود كييف بمروحيات قتالية وذخيرة، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

ووصل "زيلينسكي"، الخميس" إلى براغ في إطار جولة خارجية، قبل قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل، التي سيحث خلالها التحالف العسكري على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه عضوية أوكرانيا في الحلف.

التشيك ستزود أوكرانيا بالمروحيات القتالية والذخيرة

وقال "فيالا"، في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي اليوم الجمعة، "ستزود التشيك أوكرانيا بالمروحيات القتالية والذخيرة"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا في كل المجالات، مضيفًا ستساعد التشيك في تدريب الطيارين بمن فيهم طياريو مقاتلات "إف-16"، مشيرًا إلى أن براغ ستقدم أيضًا لأوكرانيا أجهزة محاكاة تدريب لكي يكون بإمكانها القيام بتدريب الطيارين مباشرة في أراضيها.

وفي معرض حديثه عن القمة المرتقبة لحلف الناتو عبر رئيس الوزراء التشيكي، عن أمله بأن "يدعم جميع حلفاء الناتو أوكرانيا في تنفيذ خططها للانضمام إلى الحلف، وشدد على أن أوكرانيا "يمكنها الاعتماد على صوت التشيك".

من جهته، شدد زيلينسكي على أن بلاده في حاجة إلى أسلحة طويلة المدى، لتتمكّن من مواجهة القوات الروسية، من دون أسلحة طويلة المدى ليس من الصعب فقط القيام بمهمة هجومية، بل أيضًا شن عملية دفاعية".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نحن نتحدث عن أنظمة بعيدة المدى مع الولايات المتحدة، والأمر يعتمد عليها فقط في الوقت الراهن"، داعيًا إلى بدء محادثات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي هذا العام.

قمة فيلينيوس

من المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي السنوية في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.

وتأتي تلك القمة في وقت حرج بالنسبة لحلف الناتو والأمن الأوروبي مع دخول الحرب في أوكرانيا منعطفًا جديدًا، وسط هجوم كييف المضاد، وفي أعقاب تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة في روسيا.

ووفق الموقع الرسمي للناتو، فإن قادة الحلف سيناقشون في القمة مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا، مثل زيادة تعزيز الردع، ومساندة أوكرانيا في خضم الحرب مع روسيا.

