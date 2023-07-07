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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مخبز جمع 204 بطاقات تموينية وتحرير 62 محضرًا فى البحيرة

ضبط مخبز
ضبط مخبز

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها المواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، حملات تموينية على المخابز والأسواق، أسفرت عن ضبط مخبز قام بتجميع 204 بطاقات تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وآخر قام بتجميع 5 شكائر دقيق بلدي مدعم. 

 كما تم تحرير 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 50 كرتونة ملح طعام مجهول المصدر بمركز إيتاى البارود.

وفى مركز المحمودية تم ضبط تاجر تمويني لغلقه المحل فى مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن الأسعار لأحد محلات السوبر ماركت.

وتمكنت الحملة بكفر الدوار من ضبط 3 مخابز بلدية لتصرفها في 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض البيع فى السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، ومخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى 3 مخابز بلدية لتوقفها عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- ضبط 8 شكائر أرز مجهول المصدر

كما تم ضبط 8 شكائر أرز مجهول المصدر ومحل لبيعه بأزيد من السعر الرسمي و4 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار وأحد المطاحن لوجود مخالفات تموينية يستحق عنها مبالغ مالية كبيرة و5 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية.

- ضبط 357 عبوة أدوية بيطرية فاسدة

وبحملة مماثلة بمركزي كوم حمادة ودمنهور تم ضبط 3 باكتة سكر ناقص الوزن بمقدار 150 جرامًا في الكيلو الواحد في أحد المحلات، بالإضافة إلى 357 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و7 محلات ملابس لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم تقديم فواتير ضريبية.

وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

7 محلات الإجراءات القانونية الإعلان عن الأسعار الاستيلاء علي الدعم الاستبدال والاسترجاع الإجراءات القانونية اللازمة

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