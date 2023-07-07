"إسعاف نابلس": حواجز قوات الاحتلال تسببت فى بقاء الأهالى بالشوارع 10 ساعات

كشف الدكتور أحمد جبريل، مدير مرفق الإسعاف بمدينة نابلس في الأراضي الفلسطينية، عن آخر التفاصيل بعد استشهاد مواطنين وإصابة 3 مواطنين آخرين من نابلس، مؤكدًا أن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة منذ عامين أدى إلى نقص الإمدادات الغذائية والطبية، وتدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين القاطنين بها.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، استشهاد فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحى والمطاطي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت أحد المنازل حتى نفذت عملياتها بتصفية شابين فلسطينيين، وأصابت الآخرين الذين يتلقون العلاج بمستشفى رفيديا نابلس.

وقال الدكتور أحمد جبريل، مدير مرفق الإسعاف بمدينة نابلس بالأراضي الفلسطينية، إن نابلس تتعرض لهجمات شرسة من قِبل جيش الاحتلال، الذي أغلق الحواجز أمس الخميس، في المدينة بشكل كامل، وهو ما حال دون وصول الفلسطينيين إلى منازلهم، وظلوا في الشوارع لأكثر من عشر ساعات متواصلة.