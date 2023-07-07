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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين شرعا في سرقة محجر بالقاهرة 4 أيام

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس متهمين بمحاولة سرقة أحد المحاجر في القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالستكمال التحريات فى الواقعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وآخر "قائد مركبة لودر" - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة، وبحوزة الأول بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية، حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والآخر "للودر" لاستخدامه فى السرقة.

نيابة القاهرة الجديدة المحاجر القطامية التحريات مباحث قسم شرطة القطامية مديرية امن القاهرة

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