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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بين المميزات والعيوب.. متخصصون يكشفون تأثير الذكاء الاصطناعى على صناعة النشر

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي وصناعة النشر

يوفر الذكاء الاصطناعي سبلًا واعدة لزيادة الإنتاجية والكفاءة، ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا مخاوف بشأن الحفاظ على صوت الإنسان والفكر الأصيل، فما بين الأفضل أو الأسوأ، أصبح من الواضح أن الذكاء الاصطناعي مهيأ لتغيير صناعة النشر.

فمع زيادة تدخل الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، سنرى قريبًا البندول يتأرجح في الاتجاه الآخر، وقد يتم تصنيف الأعمال على أنها "غير منشأة بالذكاء الاصطناعي" تمامًا كما نرى "غير معدلة وراثيًا" في العديد من المنتجات الغذائية. 

توجّه بيتر هـ. جريجوري، الذي ألّف أكثر من 50 كتابًا عن التقنية، إلى أعضاء مؤلفي كتب مجلس فوربس للتكنولوجيا، وهو مجتمع عبر الإنترنت يقوده، لمشاركة توقعاتهم حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة النشر، وقد شارك المتخصصون توقعاتهم، والتي نشرت في موقع  فوربس، وكان من أبرزها التالي.

- يجعل المؤلفين أكثر إنتاجية

قال مايك ووكر من شركة مايكروسوفت إن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل "شات جي بي تي" سيكون لها تأثير كبير على النشر،  فلن تحل محل المؤلفين بل ستجعلهم أكثر إنتاجية من خلال البحث والمحتوى المركب الذي يمكن تعديله، ليشبه صوت المؤلف، كما لفت إلى أن فوائد الذكاء الاصطناعي ستفوق مخاطره.

- التحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أشار رجل الأعمال راشمي راو إلى أن الذكاء الاصطناعي ممتاز في التحرير، وبالتالي سيستفيد منه كبار المؤلفين للحصول على نتائج أعمالهم بشكل أكثر كفاءة وفعالية، عن طريق تقليل الوقت اللازم لتحرير إبداعاتهم الأصلية. 

ورغم فوائده في التحرير، فقد يؤدي إلى ظهور الكثير من المؤلفين غير المرغوب فيهم الذين يمكنهم إنشاء أعمال متواضعة بسرعة. 

- زيادة الحاجة إلى الفكر الحقيقي

 فيما أوضح توماس كرانز، المسئول في "توماس كرانز للاستشارات"، أن هناك الكثير من الكتب التي تحتوي على معلومات، لكن عددًا أقل بكثير يحتوي على حكمة. 

يعد الذكاء الاصطناعي أمرًا رائعًا لمعالجة المعلومات وتلخيصها، ولكن ستكون هناك حاجة متزايدة للمؤلفين الذين يمكنهم مشاركة الحكمة وصوتهم الخاص، فمزيج المعلومات والخبرة هو السمة المميزة لقيادة الفكر الحقيقي. 

- تفرد الصوت البشري

رغم أهمية الذكاء الاصطناعي للمؤلفين في تيسير إنشاء المحتوى وتوزيعه واستهلاكه، فإنه يشكل أيضًا خطرًا في تقليله من حضور الصوت البشري والفكر الأصلي. 

يمكن للمؤلفين الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين عملهم مع الاحتفاظ بأصواتهم الخاصة. 

وقال لويس وين جونز من "Think Data Works"، إن الذكاء الاصطناعي ممتاز في تجميع كتابات مقنعة ولكنها بلا حياة في نهاية المطاف، ومن ثم سيتعين على الكاتب التركيز على صوته الخاص وما يقدمه كإنسان متفرد. 

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