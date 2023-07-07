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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لقاء مفتوح مع الكاتب أسامة الشاذلي في مهرجان دواير الثقافي اليوم

أسامة عبد الرؤوف
أسامة عبد الرؤوف الشاذلي

ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي، تقام ندوة ولقاء مفتوح مع الكاتب الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، في تمام الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، الموافق 7 يوليو الجاري، بمقر المهرجان بسينما راديو.

أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة عين شمس، صدرت روايته الأولى “أوراق شمعون المصري”، عام 2012، وحققت نجاحًا كبيرًا. 

نشر العديد من المقالات في مجالات الأدب والتاريخ، وأصدر كتابًا بعنوان “رحلة إلى يأجوج ومأجوج ولقاء مع ذي القرنين” عام 2012، وأحدث أعماله رواية “عهد دميانة” عام 2023.

أولى دورات مهرجان دواير الثقافي انطلقت بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، وتشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي “ديوان” و"تنمية"، ويهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

فعاليات مهرجان دواير الثقافي لقاء مفتوح مع الكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي المهرجان بسينما راديو أوراق شمعون المصري

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