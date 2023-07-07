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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"غذاء السعادة".. فوائد الشيكولاتة والكميات المسموح بها

الشيكولاتة
الشيكولاتة

كشفت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، فوائد الشيكولاتة والكميات المسموح بتناولها في اليوم العالمي لها.

وقالت عز الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" إن الشوكولاتة تحسن الحالة النفسية وتقاوم الاكتئاب وتعتبر من أغذية السعادة.

وأضافت أن الشيكولاتة أيضًا غنية بمضادات الأكسدة، متابعة: "نسبة الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة تتجاوز 70% وهي صحية جدًا للقلب ومرضى السكر أيضًا عن طريق تناول مكعبين يوميًا".

وتابعت: "الشيكولاتة تلعب دورًا مهمًا في تنشيط الدورة الدموية؛ لذلك فهي مفيدة جدًا لمرضى القلب، أيضًا تحتوي الشيكولاتة على مواد تشبه الكافيين مما يزيد من شعورنا بالنشاط واليقظة والقدرة على التركيز".

وأشارت إلى أن الشوكولاته تحسن المزاج لاحتوائها على مادة السيبرومين توسع الأوعية الدموية وبالتالي تحسن من تدفق الدم في الجسم، مما يحسن وظائف الجسم بشكل عام وهذا ينعكس على الإحساس بالمزاج المعتدل.

فوائد تناول الشيكولاتة الشيكولاتة فوائد الشيكولاتة 8 الصبح برنامج 8 الصبح

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