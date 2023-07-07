نقابة الأطباء تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، القوائم الأولية للأطباء المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

وأعلن أ.د. مصطفي عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات، عن أنه سيتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو القادم، واعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م، علي أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، وسيتم اعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م

وأكد أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية (سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء).

للإطلاع علي القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى اضغط علي الرابط التالي.

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