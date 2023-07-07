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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورشة الزيتون تناقش "زغرودة تليق بجنازة" لأحمد إبراهيم الشريف.. الإثنين

أحمد إبراهيم الشريف
أحمد إبراهيم الشريف

تستضيف ورشة الزيتون حفل مناقشة المجموعة القصصية "زغرودة تليق بجنازة" للقاص والروائي أحمد إبراهيم الشريف، وذلك يوم الإثنين المقبل في تمام السابعة مساءً.

المجموعة التي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب يناقشها كل من القاص والروائي حسام المقدم، الروائي محمد علي إبراهيم، الروائي علي قطب، ويدير المناقشة الدكتورة فاطمة الصعيدي.

ومن قصص المجموعة نقرأ قصة بعنوان الزيارة يقول فيها أحمد إبراهيم الشريف: 

للمرة الثالثة، في هذه الليلة، هَبَّت فزعةً تتنصتُ بشائرَ الفجر، لكنها غير المرَّتين السابقتين اعتدلت في جلستها، ومدت يدها تحت وسادتها، وعبثت أصابعها يمينًا ويسارًا، قبل أن تقبضَ على خيطٍ حريري قديمٍ يجمع مفتاحين معًا.

غادرت المصطبة، وكان صندوقها الطيني نائمًا أمامها لم يستفق بعد، محتفظًا في داخله ببعض النقود القليلة، وصورةٍ لشاب في ملابسٍ عسكرية وفى يده بندقية تُشعره بالثقة في نفسه، بينما شاربه الكث لم يمنع ابتسامته.

 بلَّلتْ المفتاح بلعابها ووضعته في قلب القفل، لم تكن تحتاج إلى ضوء لتعرف مكان الصورة التي التقطها ابنها الشاب منذ 20عاما.

 لمست ملامحه بيدها، ثم أعادت الصورة واستعدتْ لزيارة قبره.

مَن هو أحمد إبراهيم الشريف؟

• روائي وباحث حاصل على درجة الدكتوراه في النقد العربي وتحليل الخطاب.

• كاتب صحفي ورئيس القسم الثقافي باليوم السابع.

• صدر له من قبل رواية موسم الكبك، عن هيئة قصور الثقافة، والتي حصلت على جائزة ساويرس الثقافية، وكتاب "الخطاب الشعرى عند نجيب سرور" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورواية "طريق الحلفا" عن دار منشورات الربيع العربي.

ورشة الزيتون زغرودة تليق بجنازة أحمد إبراهيم الشريف الهيئة المصرية العامة للكتاب رواية موسم الكبك

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