ضبط 2278 قضية تموينية متنوعة خلال شهر بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط ٢٢٧٨ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ١٥٢ طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط ١٦ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ٨٠ طنًا و٥ آلاف لتر، عبارة عن زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم واسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي و مخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط ٩٠٣ قضايا في مجال المطاحن والمخابز البلدية بإجمالي ٢٧ طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينيين تم ضبط ٣ قضية تموينية للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت ٥ أطنان و٢٤٥٤ لتر زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والاستيلاء عليها و٨١٠ بطاقات تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.

كما تم ضبط ١٣٤٤ قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى قضية حجب بيع للسلع (السكر) بإجمالي مضبوطات ٣٨ طنًا.