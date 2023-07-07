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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق

مواد مخدرة
مواد مخدرة

قررت نيابة السلام، حبس 3 متهمين بحيازة نحو 5 كيلو من مخدر الحشيش، و3 كيلو من مخدر الاستروكس في مدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحقيقات في الواقعة.

البداية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وكذا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلو جرام - كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣ كيلو جرام - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة)، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم.

نيابة السلام مخدر الحشيش الاستروكس النيابة الأجهزة الأمنية معلومات جنائية مبلغ مالي

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