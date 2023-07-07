ضربة للاقتصاد البريطانى.. التضخم وارتفاع تكاليف الرهن العقارى يضران بسوق الإسكان

قالت صحيفة التليجراف البريطانية، إن الاقتصاد البريطاني يواجه ضربة كبري، فالتضخم المتفشي وارتفاع تكاليف الرهن العقاري يضران بسوق الإسكان.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن بريطانيا عانت من أسوأ انخفاض في أسعار المنازل في أي اقتصاد أوروبي كبير، فالتضخم المستمر وارتفاع معدلات الرهن العقاري يحددان المشترين.

وأضاف التقرير أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مقارنة بانخفاض بنسبة 1% في ألمانيا وارتفاع بنسبة 2.7% في فرنسا خلال نفس الفترة، وفقًا لتقرير صادر عن نايت فرانك، في إيطاليا، نمت الأسعار بنسبة 1.1٪ ، بينما سجلت إسبانيا نموًا بنسبة 3.1٪.

- التضخم الأساسي بلغ 7.1 % في مايو وهو أعلى معدل منذ عام 1992

ويبلغ تضخم أسعار المستهلك حاليًا 8.7% وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، وفي الوقت نفسه، قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد التكاليف المتقلبة مثل الغذاء والطاقة ، إلى 7.1 % في مايو، وهو أعلى معدل منذ عام 1992، وتضاعفت معدلات الرهن العقاري أيضًا ، حيث بلغ متوسط ​​الإصلاح لمدة عامين الآن 6.47% مقارنة بـ 3.25% قبل عام.

وقال ليام بيلي، رئيس الأبحاث العالمية في نايت فرانك: "عانت أسعار المنازل في المملكة المتحدة أكثر من أي بلد كبير في منطقة اليورو لأن التضخم أعلى بكثير.

وقالت الصحيفة البريطانية، هناك سببان لأن تشهد المملكة المتحدة أوضاع سوق أضعف، أولاً التضخم أكثر ترسخًا في بريطانيا، وثانيًا يعني هيكل سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة أن هناك المزيد من المنتجات ذات الأسعار الثابتة قصيرة الأجل (سنتان وخمس سنوات) هنا مقارنة بالأسواق الأخرى - مما يعني أن السوق تتأثر بسرعة أكبر من الأسواق المماثلة في القارة؛ بسبب الارتفاع السريع الأخير في تكلفة الديون".

- سعر منزل الأسرة العادي في وسط لندن قد انخفض بنسبة 7.2٪ منذ ذروة الصيف الماضي

وجد تقرير نايت فرانك، أن أسعار المنازل العالمية نمت بأبطأ وتيرة سنوية لها منذ عام 2015 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وتباطأ نمو أسعار المنازل في 56 سوقًا إلى 3.6% في العام حتى الربع الأول، بانخفاض من 5.7% المسجل في الربع السابق.

وأشار التقرير إلي أن بيانات منفصلة اظهرت أن سعر منزل الأسرة العادي في وسط لندن قد انخفض بنسبة 7.2٪ منذ ذروة الصيف الماضي، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إعاقة المشترين في العاصمة، وهذا يعني أن المنزل الذي كان سيباع مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر الماضي سيباع الآن بسعر أقل 108000 جنيه إسترليني.