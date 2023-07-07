القومى للترجمة يطرح النسخة العربية لمسرحية إيسخولوس "سبعة ضد طيبة"

القومي للترجمة يطرح النسخة العربية لمسرحية إيسخولوس "سبعة ضد طيبة". حيث يطرح المركز القومي للترجمة، خلال أيام الترجمة العربية لرائعة الكاتب اليوناني إيسخولوس، ترجمة وتقديم وتعليق منيرة كراون.

ويعد الكاتب المسرحي “إيسخولوس”، من مؤسسي اللون التراجيدي المسرحي اليوناني، وواحد من أقدم ثلاثة كتاب مسرح في الأدب اليوناني، كتب العديد من المسرحيات التي جسدت التاريخ اليوناني، والتي حصرها الناقد الراحل دكتور لويس عوض بزنها تربو علي تسعين عمل مسرحي تراجيدي، لم يصلنا منها إلي سبع مسرحيات فقط، وهي: “سبعة ضد طيبة”، “”أرستيا الثلاثية"، “برومثيوس المقيد”، “برومثيوس جالب النار”، “برومثيوس الطليق”، “المستجيرات”، و"الفرس".

بينما يذهب المفكر الراحل دكتور عبد الرحمن بدوي، إلي أن “إيسخولوس”، هو المؤسس الحقيقي لفن التراجيديا، وإليه ينسب أنه أول من استخدم ممثلين اثنين، وبالتالي خلق الحوار، والحوار هو جوهر التراجيديات الحقيقي.

كما أن “إيسخولوس”، هو أول من أبدع الثلاثيات في المسرح، أي أنه ألف ثلاث تراجيديات في موضوع واحد، مرتبطة بفعل مسرحي واحد كبير.

وفي مقدمتها لترجمة مسرحية “سبعة ضد طيبة”، للكاتب اليوناني “إيسخولوس”، تذهب المترجمة منيرة كروان إلي أن: "تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر بشأن مسرحية "سبعة ضد طيبة"، قديما وحديثا. فقد وصفها الشاعر الكوميدي “أريستوفانيس” بقوله: "إنها مفعمة بإله الحرب "آريس".

بينما وجه الشاعر التراجيدي "يوربيديس" سهام نقده لها بطريقة غير مباشرة، وذلك في مسرحية "الفينيقيات"، التي تدور حول الحرب بين الشقيقين وموتهما كل بيد الآخر أيضا. أما بالنسبة للمحدثين فقد تباينت وجهات نظرهم واختلفت تقييماتهم لهذه المسرحية. فمن أشهر الآراء المعجبة بهذه المسرحية، رأي "فيرال"، الذي يعتبرها أفضل المسرحيات الإغريقية بعد "أوديب ملكا" لـ سوفوكليس. وعلي الجانب الآخر نجد من يهاجم مسرحية "سبعة ضد طيبة" ويصفها بأنها خالية من الأحداث وعصية علي الترجمة، وأسلوبها يتسم بالنغمة البطولية في الأجزاء الجيدة ولكنه منمق وطنان في الأجزاء السيئة.