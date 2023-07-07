الوكرة القطرى يكشف راتب حمدى فتحى.. وحقيقة التفكير فى ضم لاعبين مصريين

تحدث محمد بن فهد، المتحدث الرسمي لنادي الوكرة القطري، عن تفاصيل التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثًا لصفوف الفريق القطري.

وقال بن فهد في تصريحات تليفزيونية: "في البداية أقدم شكرا خاصا للكابتن محمود الخطيب على سهولة المفاوضات بشأن التعاقد مع حمدي فتحي".

وأضاف: "انتظرنا حتى انتهاء الأهلي من نهائي دوري أبطال أفريقيا وأصبحت الأمور سهلة بعد ذلك وتمت الصفقة بنجاح".

وتابع: "لا نفكر في ضم لاعبين مصريين في الوقت الحالي فقد اكتمل عدد اللاعبين المحترفين بانضمام حمدي فتحي إلينا".

وعن تفاصيل عقد حمدي فتحي مع الوكرة، كشف "راتب اللاعب 1.2 مليون دولار سنويا".

وكان حمدي فتحي قد وقع عقدا مع الوكرة القطري حتى صيف 2027.