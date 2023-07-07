خلال شهر يوليو.. طرح قطعة أرض بنشاط عمرانى وتسدد بالدولار

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح قطعة أرض شمال مطار أكتوبر جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، على مساحة 73 فدانًا بنشاط مجتمع عمراني متكامل، موضحا أن السعر التقديري للمتر بلغ نحو 2215 جنيها، ويتم تنفيذ المشروع على 5 سنوات، وسداد مستحقات قطع الأراضي بالدولار.

وأوضح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة أرض المشروع، موضحا أن نسبة البناء الا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان، وبينما نسبة بناء الفيلات توين تاون كوارتز لا تزيد عن 45%‎ من المساحة المخصصة، بينما نسبة بناء الفيلات المنفصلة لا تزيد عن 40‎‎% من المساحة المخصصة للفيلات.

وأفاد المهندس محمد عبد المقصود ، إن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تصل ما بين 12-8‎%‎ من إجمالي مساحة الأرض، بينما تصل النسبة البنائية للمباني الخدمية إلى نحو 30%‎ من المساحة المخصصة لكل لخدمة بالنسبة الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانات، بينما تصل نسبة البناء للنوادي إلى نحو 20% من المساحة المخصصة.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت بعض الإجراءات لسداد المستحقات المالية، على أن يتم استكمال نسبة سداد 20% من قيمة قطعة الأرض بالدولار تتمثل في سدد 10% تم سدادها و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بمواقفة مجلس الإدارة على التخصيص، بالإضافة الي سداد نسبة 1%؜ مصاريف إدارية و ٠.٥٪؜ لصالح مجلس الأمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المتعمد من اللجنة العقارية الرئيسية وعلى أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتحمل الراسي كافة الأقساط الفائدة المعلنة من البنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى نسبة ٢٪؜ طبقا لتعليمات وزارة المالية و٠.٥٪؜ مصاريف.