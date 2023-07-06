"سالم" يستعرض نشاط مراكز المعلومات خلال زيارة فريق "القومي لمعلومات وزارة الصحة"

استعرض الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، نشاط مركز معلومات المديرية لفريق المركز القومي لمعلومات الوزارة وطرح الرؤى المستقبلية للنهوض بقطاع المعلومات بمديرية الصحة بمطروح وتذليل العقبات والدعم الفني والتقني للمديرية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، فريق الإدارة العامة لخدمات المعلومات والإحصاء وعلى رأسهم دكتورة برسيس عيد سيحا مشرف عام مركزي ب ا. ع لخدمات المعلومات والإحصاء والمهندس كريم محمود عبدالغني مشرف مركزي ا. ع لخدمات المعلومات والإحصاء في حضور ربيع عيسى مدير مركز معلومات المديرية.

وأوضح وكيل صحة مطروح أن فريق المركز القومي لمعلومات الوزارة قام بزيارة لمستشفيات المحافظة وذلك لمراجعة ومتابعة أعمال المعلومات والإحصاء ومؤشرات الأداء بمراكز معلومات مستشفيات الساحل الشمالي ومطروح والتدريب على رأس العمل للعاملين بمراكز المعلومات بتلك المستشفيات.

وأضاف وكيل صحة مطروح أن قام الفريق بزيارة مستشفيات الضبعة والحمام ومارينا ومطروح العام ورأس الحكمة وعمل تدريب على رأس العمل لمستشفيات مدينة مطروح (مطروح العام والتوليد والصحة الإنجابية والأطفال التخصصي ورأس الحكمة) ومستشفيات النجيلة المركزي بمستشفى مطروح العام وعمل تدريب على رأس العمل بمستشفيات الحمام والضبعة ومارينا المركزي.

وأشار إلى أن الفريق قام بعمل تدريب للفريق الإشرافي بمركز معلومات المديرية بحضور مسؤول معلومات الطب العلاجي بالمديرية على أعمال الإحصاء ونظام المعلومات الصحي HISWeb وكيفية استخراج التقارير وتأكيد بيانات المستشفيات على أنظمة الوزارة الفنية المختصة.

وأكد على أن قام الفريق أيضًا بمراجعة أعمال مركز المعلومات بالمديرية والمستشفيات الخاصة مؤشرات الأداء والبيانات الاحصائية خلال الفترة الماضية من العام 2023.

وقدم فريق المركز القومي لمعلومات الوزارة الشكر للدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة على حسن الاستقبال والمستوى التقني والفني لمراكز معلومات المستشفيات والمديرية بالمحافظة.