محافظ المنيا يشهد احتفالية قصر الثقافة بالذكرى العاشرة لـ"ثورة 30 يونيو"

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاحتفالية الفنية التي نظمها قصر الثقافة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو على مسرح المحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة رانيا عليوة مدير قصر ثقافة المنيا.

قدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى ثورة الـ30 من يونيو والتي أعادت للشعب المصري كرامته، وكانت سببًا رئيسيًا في حركة البناء والتطوير غير المسبوقة على كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة من خلال المشروعات القومية العملاقة في كل ربوع البلاد وعلى رأسها المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري في 192 قرية و757 تابعًا بـ5 مراكز مستهدفة بالمنيا، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المبادرة.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن الصعيد حظي بنصيب كبير من اهتمام الدولة فقد شهدت محافظة المنيا العديد من الإنجازات خلال العشر سنوات الماضية، ففي مجال الزراعة استطاعت المنيا استزراع 576 ألف فدان منها مساحة 243 ألف فدان من المحصول الاستراتيجي للقمح، حيث وصلت المحافظة إلى نسبة توريد تصل إلى 128% من المستهدف، وتحقيق طفرة في مجال الصناعة والاستثمار بوجود 4 مناطق صناعية ومصنع للسكر، إلى جانب شبكة قوية من الطرق والكباري والمحاور لربط شرق وغرب المحافظة وكذلك ربطها بالمحافظات الأخرى.

تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية للفرقة القومية لكورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، بالإضافة إلى فقرات استعراضية لفرقة الفنون الشعبية.