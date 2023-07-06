ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يشهد احتفالية قصر الثقافة بالذكرى العاشرة لـ"ثورة 30 يونيو"

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاحتفالية الفنية التي نظمها قصر الثقافة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو على مسرح المحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة رانيا عليوة مدير قصر ثقافة المنيا.

قدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى ثورة الـ30 من يونيو والتي أعادت للشعب المصري كرامته، وكانت سببًا رئيسيًا في حركة البناء والتطوير غير المسبوقة على كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة من خلال المشروعات القومية العملاقة في كل ربوع البلاد وعلى رأسها المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري في 192 قرية و757 تابعًا بـ5 مراكز مستهدفة بالمنيا، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المبادرة.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن الصعيد حظي بنصيب كبير من اهتمام الدولة فقد شهدت محافظة المنيا العديد من الإنجازات خلال العشر سنوات الماضية، ففي مجال الزراعة استطاعت المنيا استزراع 576 ألف فدان منها مساحة 243 ألف فدان من المحصول الاستراتيجي للقمح، حيث وصلت المحافظة إلى نسبة توريد تصل إلى 128% من المستهدف، وتحقيق طفرة في مجال الصناعة والاستثمار بوجود 4 مناطق صناعية ومصنع للسكر، إلى جانب شبكة قوية من الطرق والكباري والمحاور لربط شرق وغرب المحافظة وكذلك ربطها بالمحافظات الأخرى.

تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية للفرقة القومية لكورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، بالإضافة إلى فقرات استعراضية لفرقة الفنون الشعبية.

محافظ المنيا أحتفالية قصر الثقافة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

ضبط شاب يصور السيدات من أعلى السطح أثناء الاستحمام بالقاهرة

عالم مصرى يكشف رحلة بحثه العلمى فى العلاج الإشعاعى لمرضى السرطان

الداخلية تكشف حقيقة اتهام شخص بالتعدى على طليقته فى الإسكندرية

اتحاد الكرة: 6 آلاف مشجع لحضور ديربى الأهلى والزمالك

لا يفوتك هذا المساء| مصر تسدد نصف تريليون جنيه التزامات مالية.. والمدن الساحلية ترفع شعار «كامل العدد»

"الحياة" ترصد استعدادات انطلاق حفل مدحت صالح والأساتذة بالأوبرا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا