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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق القاهرة الجديدة، بحبس ٣ أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وجمع مدخرات المصريين في الخارج، كما طلبت  تحريات رجال المباحث حول الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ضبط رجال أمن القاهرة 3 أشخاص بالقطامية لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهم 9 ملايين جنيه تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الاشخاص مقيم بمحافظة سوهاج حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته مــبلغ مالى أكثر من 9 ملايين جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول بالإشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بقنا وآخران مقيمان بإحدى الدول وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية" لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمين الأول والثانى وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأنه كان فى سبيله لتسليمها لشريكه.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص) وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى واعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى الاتجار بالنقد مع باقى المتهمين وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الجديدة حبس ٣ اشخاص الاتجار النقد الأجنبي

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حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

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