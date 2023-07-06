الأمن يكشف تفاصيل شكوى شخص من الخدمات بعيون موسى

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام رجال الشرطة القائمين على متابعة الحالة الأمنية بإرتكازى (عيون موسى - رأس محمد) الأمنيين باستيقافه وقيام أحد رجال الشرطة باحتجازه لرفض الشاكى إتباع تعليماته بالعودة من حيث أتى، على الرغم من إبرازه لبطاقة تحقيق الشخصية والسندات الدالة على توجهه إلى مدينة شرم الشيخ للعمل، فضلاً عن تأكده من سلامة موقفه الجنائى.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام الضابط المشار إليه والمعين بخدمة ارتكاز "رأس محمد" بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ بجنوب سيناء بفحص المترددين على مدينة شرم الشيخ، تم استيقاف (الشاكى) وبالكشف عنه جنائياً تبين سابقة اتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا بإجمالى حبس 7 شهور وأفادت النيابة العامة بأنه قضى فيهم بالبراءة، وتم صرفه فى حينه دون حدوث ثمة تجاوز.

كما تبين أن الشاكى تقدم للعمل بأحد الفنادق إلا أنه لم يتم اختياره نظراً لعدم استيفائه الأوراق المطلوبة، وبسؤال الشاكى أقر بما ورد بالفحص ونفى ما ورد بالشكوى من قيام الضابط المشكو فى حقه أو العاملين بالارتكاز الأمنى بإساءة معاملته، وعلل ادعائه بذلك لشعوره بحالة ضيق لعدم تمكنه من العمل بالفندق وعودته للقاهرة لعدم موافقة الفندق على تعيينه، وقيامه بحذف ما تم نشره على حسابه الشخصى فى ذات اليوم.