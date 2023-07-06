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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى يعرّف حقوق الجار منعًا للوقوع فى الحرمانية (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تدعى سمر، جاء فيه: أنا متشاجرة مع جارتي وحاولت أكثر من مرة أن أعيد العلاقات من جديد وأن تعود المياه لمجاريها مرة أخرى لكن جارتي رافضة الأمر، فقررت أن لا أعرف الجارة مرة أخرى.

وقال أمين الفتوى، اليوم، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس": ما قمتي به مع جارتك قال عنه الرسول (ص): (خيركم الذي يبدأ بالسلام)، فدخلتي في دائرة الخيرية، وقال الرسول أيضًا: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) فكلمة مسلم ليست قاصرة على الرجل دون غيره، بل تشمل الرجل والمرأة".

وتابع: تقول السائلة أنها تحدث لابنتها وردت عليها السلام والبنت مردتش عليها، ما قمتي به لك ثواب عليه.. أما الآن فأنتِ تقولين مش عايزة أكلمها ولا أرد عليها السلام، بل يجب عليك إذا رأيتيها في أي مكان ردي عليها السلام كي لا يكون الهجر من عندك وتأثمين.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس حقوق الجار على جاره فتاوى الناس خيركم الذي يبدأ بالسلام

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