انتهاء ورشة عمل حول تقييم الشوائب وبقايا المذيبات فى المستحضرات الصيدلية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن انتهاء ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان "التعريف بكيفية تقييم الشوائب وبقايا المذيبات في المستحضرات الصيدلية".

تم خلال الورشة التعريف بمختلف أنواع الشوائب، وبقايا مذيبات، وعناصر التحليل المستخدمة في تحاليل الرقابة علي المستحضرات الصيدلية؛ لتقييم الشوائب والمذيبات، والتيقن من المرجعيات الدستورية في التحليل، والقائمة المعتمدة للشوائب من مجلس ICH، وتطوير التحقق واعتماد طرق التحليل الكروماتوجرافي لأجهزة الـGC غير المرجعية.

يأتي هذا في إطار التكامل مع شركاء الصناعة، وتقديم الدعم الفني للشركات، وتدريب وتعريف العاملين بالقطاع الدوائي بمختلف أنواع الشوائب وبقايا مذيبات وعناصر التحليل المستخدمة في تحاليل الرقابة علي المستحضرات الصيدلية؛ لتقييم الشوائب والمذيبات والتيقن من المرجعيات الدستورية في التحليل.