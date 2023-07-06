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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة اتهام شخص بالتعدى على طليقته فى الإسكندرية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة اتهام شخص بالتعدى على مطلقته لإجبارها على العودة إلى عصمته كزوجة مرة أخرى فى الإسكندرية.

كانت البداية بتداول منشور عبر حساب فى "فيس بوك" قالت صاحبته (مقيمة بمحافظة الإسكندرية) أن والدها تعدى على والدتها بالسب والضرب عقب انفصالهما وأن والدها أطلق الرصاص صوب والدتها بواسطة سلاح كان بحوزته وأحدث إصابتها، لإرغامها على الزواج منه مرة أخرى، كما زعمت تورط والدها فى تحرير محاضر كيدية ضد والدتها وتهديده لها بالقتل.

بالفحص وسؤال صاحبة المنشور (مقيمة حالياً طرف والدتها بدائرة قسم شرطة مينا البصل) قررت بوجود خلافات سابقة بين والدها ووالدتها وأنها عانت خلال الفترة السابقة من مرض نفسى بسبب تلك الخلافات ونشرت المحتوى المُشار إليه بسبب غلق والدها للمحل الذى كان تحت إدارة والدتها وأنها ولا والدتها لم يحررا أية محاضر ضد والدها فى هذا الشأن.

كما تبين أنه بتاريخ سابق تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا من (والدة صاحبة المنشور) اتهمت فيه (طليقها) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها مُستخدماً فى ذلك سلاح نارى.

وضبطت الشرطة المتهم والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وعاقبه القضاء بالحبس ستة أشهر قضاها فى الحبس بداية من 6 يوليو 2017 وحتى 22 يناير 2018.

وبسؤال المشكو فى حقه قرر بوجود خلافات أسرية بينه وطليقته وأن نجلته تعانى حالياً من مرض نفسى وهو يرعاها من الناحية الصحية والمالية وأنها نشرت المحتوى المُشار إليه للضغط عليه من أجل إعادة المحل ملكه لإدارة والدتها.

الداخلية التعدى على مطلقته لاجبارها على العودة إلى عصمته الإسكندرية

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