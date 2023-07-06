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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أرسنال يعلن انتقال تشاكا إلى باير ليفركوزن الألمانى

جرانيت تشاكا
جرانيت تشاكا

أصدر نادي أرسنال الإنجليزي بيانًا رسميًا أعلن من خلاله رحيل لاعب الوسط جرانيت تشاكا إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الدولي السويسري جرانيت تشاكا على عقد مع باير ليفركوزن لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2028.

وانضم تشاكا إلى أرسنال في مايو 2016 وخاض 297 مباراة في جميع المسابقات.

واستطاع تشاكا أن يسجل 23 هدفًا وصناعة 29 تمريرة حاسمة.

وتوج السويسري مع أرسنال ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، كما فاز بدرع الاتحاد الإنجليزي مرتين.

وسبق تشاكا أن لعب في الدوري الألماني، وتحديدًا في صفوف بروسيا مونشنجلادباخ خلال موسم 2011/ 2012.

ارسنال جرانيت تشاكا باير ليفركوزن الدورى الألماني الدورى الانجليزى

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