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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز “سوهاج الجديدة” يُتابع معدلات تنفيذ مشروع تشجير المدينة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينه سوهاج الجديدة، اليوم الخميس، اجتماعا مع الشركات المنفذة لأعمال صيانة وتنفيذ أعمال التشجير واللاند سكيب للمسطحات الخضراء، لمتابعة معدلات التنفيذ.

 حضر الاجتماع  نواب ومعاونين رئيس الجهاز ومدير  إدارة الاحياء و مدير إدارة الزراعة بالجهاز.

وناقش رئيس الجهاز، خلال الاجتماع، مسئولي الشركات حول معدلات تنفيذ الأعمال المسنودة لهم، والمشاكل التى تواجهها فى التنفيذ.

وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المقصرة في أداء المهام المسنودة إليها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص علي تذليل العقبات امام الشركات المنفذة لكافة المشروعات سواء كانت في لقطاع الزراعة او الاسكان والمرافق  والبنية التحتية بالمدينة، مؤكدًا علي ضرورة استمرار المتابعه ورفع نسبة انجاز المشروعات وفقا لجدول الزمني للمشروعات  وخطة المدينة طبقا لقانون المدن الجديدة المستدامة صديقة للبيئة.

اتخاذ اجتماع الزراعة المسطحات الخضراء بسوهاج

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