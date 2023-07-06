أستاذ علاقات دولية: وجود قوات فاجنر فى بيلاروسيا يمثل خطرًا كبيرًا

قال عباس فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن وجود قوات فاجنر في بيلاروسيا، يمثل خطرًا كبيرًا وهو ما جعل بولندا تتخذ الكثير من الإجراءات؛ للحفاظ على أمنها مما يزيد الصراع بالفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بولندا نشرت 500 شرطي بالحدود وبناء سياج على مساحة 186 مترا، مشيرًا إلى أن طول الحدود البولندية يصل إلى 413 كيلو مترا مع بيلاروسيا.

وتابع: أن بولندا لجأت لزيادة تسليحها بالإعلان عن رغبتها في الحصول على منظومة الباتروت، وهناك تنسيق بينها وبين ليتوانيا للتدخل العسكري في أوكرانيا ودعمها، وهذا ما سيؤدي لاقتراب المواجهة بين روسيا وحلف الناتو والذي يخشى المواجهة المباشرة.

وأشار إلى أن هناك رؤية حقيقية أن لا يكون هناك مواجهة مباشرة بينهما؛ لأنها ستكون بداية حرب عالمية ثالثة خاصة بعد نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على حدود بيلاروسيا.