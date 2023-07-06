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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بجوار موقف العاشر.. محافظ القاهرة يفتتح حديقة "الواحة" على مساحة 5 أفدنة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 افتتح اللواء  خالد عبد العال محافظ القاهرة حديقة اللواء جمال محمد على "الواحة" والتى انتهت  الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من إنشائها بجوار موقف الحى العاشر الجديد بميدان الواحة بحي شرق مدينة نصر.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحديقة التى تبلغ مساحتها 5 أفدنة تأتى ضمن الجهود التي تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهي أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

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رافق المحافظ الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، وأحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، وعدد كبير من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

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وأشار اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن الحديقة بها 205 نخلة مثمرة و150 شجرة صديقة للبيئة تعمل على تقليل نسبة الكربون وعدد كبير من المزروعات والزهور، كما تم عمل ممرين طوليين بها لخدمة هواة ممارسة المشي، وتزويدها بـ11 برجولة و60 مقعد لخدمة روادها، ويحيط بالحديقة 30 عمود إنارة تجميلي مزود بلمبات ليد موفرة للطاقة، ويتوسط الحديقة جزيرة شجرية يعلوها التمثال الذي أقامته القوات المسلحة تكريمًا للواء مهندس جمال محمد علي مدير المهندسين العسكريين أثناء حربي الاستنزاف وأكتوبر كما يحيط بها أسوار تجميلية.

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وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أنه بفضل تحديث إمكانيات الهيئة تم نقل الشجر الملوكي من الفسطاط وإعادة زراعته بالحديقة حفاظًا على الثروة الشجرية.

والتقى محافظ القاهرة خلال الافتتاح بعدد من سكان المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بوجود هذه الحديقة بالقرب منهم بعد أن كانت منطقة رملية قاحلة لتكون متنفسًا لهم وأطفالهم.

ويأتي افتتاح الحديقة في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي 1054.

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افتتاح حديقة جديدة موقف العاشر ميدان العاشر محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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