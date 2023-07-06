مسئولون أمريكيون: واشنطن ستعلن غدًا تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية

أعلن مسئولون أمريكيون، الخميس، أن الولايات المتحدة ستعلن غدًا تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.

ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية، تخطط الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بمسئولي الذخائر العنقودية.

وقال مسؤولون أمريكيون، الخميس إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة الغزاة الروس في خطوة عارضتها جماعات حقوق الإنسان لكنها ستوفر عنصرا جديدا قويا للهجوم المضاد لأوكرانيا.

قال مسئولان أمريكيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن حزمة مساعدات الأسلحة التي تشمل ذخائر عنقودية أطلقت من مدفع هاوتزر عيار 155 ملم كان من المتوقع الإعلان عنها يوم الجمعة.

وأكد البيت الأبيض أن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا "قيد الدراسة النشطة" لكن لم يصدر أي إعلان في هذا الوقت. ومن المقرر أن يحضر الرئيس جو بايدن قمة الناتو الأسبوع المقبل في فيلنيوس ، ليتوانيا، والتي من المتوقع أن تهيمن عليها الحرب في أوكرانيا.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس روسيا وأوكرانيا إلى وقف استخدام الذخائر العنقودية وحثت الولايات المتحدة على عدم توريدها. وقالت الجماعة في تقرير إن القوات الروسية والأوكرانية استخدمت الأسلحة وقتلت مدنيين أوكرانيين.

من أجل إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، سيحتاج بايدن إلى توقيع تنازل، كما قال أحد الأشخاص، على غرار التنازل الذي تم توقيعه لتصدير تكنولوجيا الذخائر العنقودية إلى كوريا الجنوبية في عام 2021.

وقال أحد المسئولين إن حزمة المساعدات، التي من المتوقع أن تكون قيمتها أعلى بكثير من 500 مليون دولار ، ستتلقى ذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) ومركبات برادلي القتالية وناقلات الجنود المدرعة سترايكر.

وقال المسئولون إن الحزمة لا تزال قيد الإعداد ويمكن أن تتغير. سيتم تمويله باستخدام هيئة السحب الرئاسي (PDA)، والتي تخول الرئيس بنقل المقالات والخدمات من الأسهم الأمريكية دون موافقة الكونجرس أثناء حالة الطوارئ ستأتي المواد من المخزون الفائض في الولايات المتحدة.

ستكون حزمة المساعدة الأمنية هي الحزمة الثانية والأربعون التي وافقت عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير 2022 ، بمبلغ إجمالي يزيد عن 40 مليار دولار.

قال مسئول كبير في البنتاجون في يونيو إن الجيش الأمريكي يعتقد أن الذخائر العنقودية ستكون مفيدة لأوكرانيا ، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد في كييف بسبب قيود الكونجرس والمخاوف بين الحلفاء.

حثت أوكرانيا أعضاء الكونجرس على الضغط على إدارة بايدن للموافقة على إرسال ذخائر تقليدية محسنة ثنائية الغرض (DPICM).

عادة ما تطلق الذخائر العنقودية المحظورة من قبل أكثر من 120 دولة ، أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل عشوائيا في منطقة واسعة وتهدد المدنيين.

وتضغط أوكرانيا أيضًا من أجل شراء طائرات مقاتلة غربية جديدة ، بما في ذلك طائرات إف -16 ، في الوقت الذي تسعى فيه إلى شن هجوم مضاد.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة ABC الإخبارية يوم الخميس: "F-16 أو أي معدات أخرى نحتاجها ستمنحنا فرصة للتحرك بشكل أسرع ، لإنقاذ المزيد من الأرواح ، والوقوف على أرضنا لفترة أطول".

تقود الدنمارك وهولندا العضوان في الناتو جهود تحالف دولي لتدريب الطيارين وموظفي الدعم، وصيانة الطائرات وتزويد أوكرانيا بطائرات إف -16 في نهاية المطاف.