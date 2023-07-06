مجدى البدوى: توافق عام لإنشاء قانون موحد للعمل الأهلى فى مصر

قال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية تتعامل مع العمل الأهلي كونه من الركائز المهمة في عملية التنمية المجتمعية، ويتم العمل الآن بجدية لإزالة كافة المعوقات التي تقف أمام المجتمع المدني.

قضايا الحوار الوطني

وأكد مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك توافق تام باللجنة الأولى المعنية بهذا الأمر داخل الحوار الوطني، بأن يكون هناك إلغاء للقوانين المتعلقة بالتعاونيات الحالية على أن يكون هناك قانون موحد للتعاونيات في مصر.

قانون التعاونيات الجديد

وأضاف في حديثه، أنه بالرغم من أن التعاونيات توارت قليلاً السنوات الماضية إلا أنها تساعد سنوياً بـ ١٠٠ مليار جنية، لذا يجب الاهتمام بهذا العمل الأهلي، خاصة أن المجتمع بحاجة إليه في ظل التنمية الشاملة التي تسير الدولة على خطاها، معبراً: "هناك توافق لإنشاء قانون موحد للعمل الأهلي، وسيتم تقديم مبادئ القانون لهيئة تنفيذ الحوار الوطني" .