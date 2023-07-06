القضاء الفرنسى يمدد حبس الشرطى المتهم بقتل الشاب نائل

أعلن القضاء الفرنسي، الخميس، تمديد حبس الشرطي المتهم بقتل الشاب نائل الفرنسي من أصول جزائرية.

ورفضت فرنسا، الخميس، "تصريحات صغيرة" أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي حول أعمال الشغب الأخيرة التي أشعلتها الشرطة قتلت شابا في محطة مرور، قائلة إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه مصلحة في التفكير في مسائل إنفاذ القانون.

وقال مفوض العدالة في الاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز، إن "مستوى العنف المرتفع للغاية" في السنوات الأخيرة في فرنسا - بما في ذلك احتجاجات السترات الصفراء، والمظاهرات ضد إصلاح المعاشات التقاعدية وأعمال الشغب بسبب مقتل الشاب على يد ضابط شرطة - كان "مذهلاً".

وشبّه نهج الشرطة الفرنسية بتلك المتبعة في بلجيكا المجاورة التي قال ربما تعتمد أكثر على المنع.. بدلاً من المواجهة المباشرة، وأضاف: "هذا يحتاج حقًا إلى النظر فيه"، لكن الوزير الفرنسي المكلف بالشئون الأوروبية قال يوم الخميس إن المفوض تجاوز الحد.

وقال لورانس بون للإذاعة الفرنسية، "أنا مندهش للغاية لأن الحفاظ على النظام العام ليس من صلاحيات الاتحاد الأوروبي".

وقال إن الأحداث "الدرامية" مثل تلك التي شوهدت منذ أن أطلق شرطي النار على نائل م في 27 يونيو، "لم تكن فريدة من نوعها في فرنسا، ولقد تطلبوا جهودًا "لاستعادة الهدوء"، بدلاً من "ملاحظات صغيرة من الأشخاص الذين ليس من شأنهم إبداء هذه الملاحظات".

أضاف بون أن تقريرًا للاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون، قدمه يوم الأربعاء رايندرز، أشار إلى "التقدم المحرز في فرنسا"، لا سيما بعد قرار باريس بزيادة أعداد الموظفين في القضاء.

إنفاذ القانون والحقوق الأساسية لا تدخل في نطاق التقرير.

ورفضت أعلى محكمة في فرنسا طلبًا تقدمت به ثلاثة مجموعات تسعى للحصول على تعويضات عن العبودية في قضية نشأت في جزيرة مارتينيك الفرنسية بمنطقة البحر الكاريبي.

وجاء في قرار المحكمة، أمس، أن أحدا لم يقدم أدلة تظهر أنهم "عانوا بشكل فردي" من أي ضرر من الجرائم التي تعرض لها أسلافهم.

ووصف أحد المحامين الذين يتابعون القضية، آلان مانفيل، الأمر بأنه "قرار سياسي" وقال إنه يعتقد أن المبلغ الكبير الذي ستدفعه فرنسا كتعويضات كان أحد الاعتبارات الرئيسية للمحكمة، وأعرب عن أمله في جعل القضية أكثر عالمية، وجلب "جميع المنحدرين من أصل إفريقي" في خطوة يعتقد أنها ستقود القضاة الفرنسيين إلى النظر إلى القضية بشكل مختلف.