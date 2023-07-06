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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مروان حمدى يقود هجوم المصرى أمام الحرس فى كأس مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن الدكتور ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة حرس الحدود في اللقاء، الذي سيقام على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

يدير اللقاء أحمد حمدي حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى حسن وأحمد شاهين كمساعدين، إضافة إلى محمود وفا حكما رابعا فيما تم إسناد مهام حكم الفيديو لمحمد عباس قابيل بمعاونة من زميله محمد عبدالحافظ.

ويقود مروان حمدي هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب عبده يحيى والياس الجلاصي، حسام جريشة،

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط: إيزي إيمكا، حسن علي، حسام جريشة، الياس الجلاصي، عبده يحيى.

خط الهجوم: مراون حمدي.

وضمت دكة البدلاء كلًا من: محمود جاد، أسامة الجزار، إسلام أبوسليمة، أحمد عماد، زياد كمال، عماد أبوبكر، حسين السيد، رجب عمران، فرانك اوتوجا.

ميمي عبد الرازق المصرى البورسعيدى مروان حمدي حرس الحدود كاس مصر

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