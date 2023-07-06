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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون معلوماتي: التطور التكنولوجي قادر على تغيير موازين القوى الدولية

التطور التكنولوجي
التطور التكنولوجي بـ فيتنام

قالت الدكتورة جيهان فقيه، أستاذ القانون المعلوماتي، إنه لا شك أن التطور الهائل الذي يعيشه العالم حالياً سيغير من موازين القوى العالمية الأعوام المقبلة.

الصراع الأمريكي الصيني 

وأكدت الدكتورة جيهان فقيه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش” مع الإعلامية مارينا المصري، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الجميع يعلم أن من يملك المستقبل التكنولوجي يملك القوة ويملك الاقتصاد، معبرة: "الرابح في الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في هذا المجال هو فيتنام".

التطور التكنولوجي بـ فيتنام 

وأضافت في حديثها، أن فيتنام جذبت الاستثمارات في القطاع التكنولوجي، وذلك من خلال استغلالها لجائحة كورونا عن طريق فتح أسواق للتطورات التكنولوجية، ليكون لديها مصانع شركات أمريكية مثل أبل ومايكروسوفت وغيرها، معبرة:" فيتنام جذبت الاستثمارات التكنولوجية من خلال انخفاض تكلفة اليد العاملة، وانخفاض الضرائب على الشركات والمصانع، وأعطت جميع التحفيزات لتكون كل التطبيقات العالمية تنطلق من على أرضها، وتكون هي المورد الوحيد لهذا التطور التكنولوجي".
وأوضحت أن فيتنام هي حاولت من خلال جائحة كورونا أن تفتح أسواقها للتطورات التكنولوجية، ليكون لديها مصانع شركات أمريكية مثل أبل ومايكروسوفت وغيرها.
 

جيهان فقيه استاذ قانون معلوماتي القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش التطور التكنولوجي في فيتنام

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