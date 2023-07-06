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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. حمدى فتحى فى الوكرة القطرى لـ4 مواسم

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلن نادي الوكرة القطري رسميًا تعاقده مع اللاعب الدولي حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 4 مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوكرة القطري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للاعب مرتديًا قميص ناديه الجديد وتم التعليق "رسميًا.. حمدي فتحي وكراوي بعقد يمتد لأربعة مواسم".

وانضم حمدي فتحي إلى الأهلي قادمًا من إنبي في يناير 2019، وتمكن من التتويج بألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا والسوبرين المحلي والأفريقي، كما حصد برونزية مونديال الأندية في نسختين متتاليتين.

وخاض حمدي فتحي 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة.

الوكرة القطري فريق الوكرة القطري حمدى فتحى الاهلى الدوري القطري

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