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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب السرعة.. إصابة سيدة وطفلين فى حادث تصادم بطريق طنطا- زفتى

حادث
حادث

أصيبت ربة منزل وطفلين بجروح خطيرة ومتفرقة في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ومركبة "توكتوك" بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفى زفتى العام، وتم تحرير محضر بالحادث.

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطار، من مأمور قسم شرطة زفتى العقيد شوقي منصور، يفيد وصول إخطار من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي زفتي- طنطا، عند مدخل مدينة زفتي، وعلي الفور انتقلت القوات الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف لمحل الواقعة، وتبين أنه أثناء قيادة "أ. ت"، محام، 32 عامًا، مقيم بقرية سندبسط مركز زفتى، أثناء قيادته سيارته الخاصة وتحمل لوحات معدنية تابعة لمرور زفتى بمحافظة الغربية، على الطريق المشار إليه، اصطدم به من الخلف مركبة "توكتوك" قيادة "ح. ال"، 15 سنة، سائق، ويقيم بقرية نهطاي بدائرة مركز زفتى، وذلك حال سيره بسرعة عالية وفقدانه السيطرة على مركبته ذات الثلاث عجلات.

ونتج عن الحادث إصابة كل من: ربة منزل والطفل "م. ا"، 9 سنوات، وشقيقه "ن. ا"، 8 سنوات وهما حفيدي السيدة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى طنطا الجامعي.

وبسؤال قائدي المركبتين أيدا ما جاء بالفحص وأضاف قائد السيارة بأنه فوجئ بمركبة التوك توك تصطدم به من الخلف، وتدمر له الجزء الخلف من السيارة، بسبب اندفاعه غير المبرر قبيل شريط السكة الحديد مدخل مدينة زفتي الجنوبي، علي طريق طنطا، وقد تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح قسم شرطة زفتى، التابع لمديرية أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وطالبت بتحريات المباحث حول الواقعة وتوقيع الكشف الطبي على سائق التوتوك، وتقرير الطب الشرعي حول الإصابات.

بسبب السرعة إصابة سيدة وطفلين في حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بطريق طنطا السكة الحديد الطب الشرعي الطريق الزراعي جنح قسم شرطة زفتي التابع لمديرية أمن الغربية اللواء محمد عمار

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