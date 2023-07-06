قناة الناس| أيمن الحجار يوضح كيف علّم الرسول أمته سلامة الصدر (فيديو)

قال د.أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الرسول (ص) بيّن عمليًا بالمقال وبالحال، بأحاديثه وبالوصايا النبوية، وحاله حينما كان يتصرف مع أصحابه يوقم بأفعال تدل على سلامة قلبه ونقائه.

وأضاف "الحجار"، الخيمس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول (ص)، علمنا أن سلامة الصدر مستنبطة من الدعاء القائل “اللهم ما اصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر”، لافتًا إلى أن الرسول يحمد الله تعالى على النعم التي أنعم بها عليه وعلى النعم التي أعطاها الله للناس.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.