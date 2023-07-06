ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أيمن الحجار يوضح كيف علّم الرسول أمته سلامة الصدر (فيديو)

د.أيمن الحجار
د.أيمن الحجار

قال د.أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الرسول (ص) بيّن عمليًا بالمقال وبالحال، بأحاديثه وبالوصايا النبوية، وحاله حينما كان يتصرف مع أصحابه يوقم بأفعال تدل على سلامة قلبه ونقائه.

وأضاف "الحجار"، الخيمس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول (ص)، علمنا أن سلامة الصدر مستنبطة من الدعاء القائل “اللهم ما اصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر”، لافتًا إلى أن الرسول يحمد الله تعالى على النعم التي أنعم بها عليه وعلى النعم التي أعطاها الله للناس.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس سلامة الصدر البيت الوصايا النبوية

الأكثر قراءة

كيفية استخدام تطبيق "ثريدز" المنافس الشرس لتويتر

مصر تسدد نصف تريليون جنيه التزامات مالية خلال 8 أشهر

مصايف المصريين.. المدن الساحلية ترفع شعار «كامل العدد» وتخصيص شواطئ مجانية للمواطنين

محافظ بنى سويف: المشروعات نجحت فى تحويل المحافظة من الأكثر فقرًا إلى الأكثر جذبًا للاستثمارات

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

إطلاق حساب الرئيس عبدالفتاح السيسى على "ثريدز"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا