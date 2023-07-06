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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

“خلف الله”: تصميمات خاصة لتنفيذ أول شاطئ لذوي الهمم بدمياط الجديدة

محمد خلف الله
محمد خلف الله

كشف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن تنفيذ شاطئ خاص لذوي الهمم بجانب الشاطي العام لمدينة دمياط الجديدة، والذي يعد أول شاطي يتم تنفيذ بالمدن الجديدة  

واوضح “خلف الله” في تصريحات له، أنه تم تخصيص جزء من الشاطئ العام  لذوى الهمم وأسرهم مجهز بكل سبل الراحة والأمان والخصوصية وسهولة الدخول والانتقال.

وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه يجري تنفيذ تصميمات الخاص للشاطئ لحماية ذوي الهمم وذويهم، مُشيرًا إلى أن عرض الشاطي من المتوقع أن يصل إلى نحو 100 متر وبعمق  200 متر، مع تخصيص مساحة مخصصة لانتظار سيارات ذوي الهمم، موضحا أن الدخول سيكون بالمجان لذوي الهمم وأسرهم.

وتابع أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا فى سبيل توفير الخدمات والتطوير للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

واعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط ، أن جار الانتهاء من تنفيذ المشايات الخاصة بالشاطئ تنفيذ الشاطي وحيث ياتي ذلك بعد موافقة وزير الاسكان والمرافق المجتمعان العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات لتطوير المدن الجديدة.

استكمال أعمال التطوير الخصوصية الزراعة العمرانية الجديدة

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