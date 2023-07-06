محافظ بنى سويف: المشروعات القومية نجحت فى تحويل المحافظة من الأكثر فقرًا إلى الأكثر جذبًا للاستثمارات

قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن الدولة لا تنسى أبناءها وإن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجّه بعد حريق «معرض شباب مصر» بإعادته مرة أخرى إلى أفضل مما كان عليه، والعمل يسير على قدم وساق على مدار اليوم؛ لافتتاحه مرة أخرى وعودة السعادة والفرحة إلى الشباب مرة أخرى.

■ بداية.. ما طبيعة المشروعات القومية التى تم تنفيذها بمحافظة بنى سويف خلال السنوات الأخيرة؟

- محافظة بنى سويف حظيت بمشروعات قومية خدمية وتنموية كثيرة خلال ٩ سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم تنفيذ مشروعات بقيمة ١١٨ مليار جنيه فى جميع القطاعات والمرافق الحيوية.

وقد حققت تلك المشروعات تحسنًا كبيرًا فى مستوى معيشة المواطنين بالمحافظة ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل، ما جعل من بنى سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات، كما أنها هيأت بيئة الأعمال لتنفيذ المشروعات الخدمية، وتم نقل المحافظة من خانة الأكثر فقرًا إلى خانة الأكثر جذبًا للاستثمارات.

■ ما أهم المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع الثقافة؟

- من أهم المشروعات فى هذا القطاع إحلال وتجديد قصر ثقافة ببا، الذى عاد من جديد ليؤدى دوره، ويصبح مركزًا تنويريًا وثقافيًا مهمًا، فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للثقافة والفنون.

وتم افتتاح القصر بتكلفة ٣٦ مليون جنيه، على مساحة تزيد على ٨٠٠ متر، وشملت الأعمال تجديد المبنى بالكامل وتوسعته وتجديد خشبة المسرح وتغيير المقاعد، وإنشاء وحدة حماية مدنية وخزان مياه وطلمبات حريق ضمن منظومة الحماية المدنية، مع تركيب منظومة للمسرح تتضمن أحدث التقنيات الصوتية والمرئية، وتجهيز غرف متعددة الأنشطة، وتوفير محول كهرباء لتغذية المبنى.

وسيمثل قصر ثقافة ببا إضافة متميزة للقطاع الثقافى داخل المحافظة، ومن خلاله سيتم تطبيق مشروع «سينما الشعب»، ضمن ‏جهود الوزارة لنشر الثقافة السينمائية، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور ‏الثقافة، وسيتم أيضًا من خلال قاعاته عرض الأفلام بأسعار اقتصادية ومناسبة، سواء فى الأيام العادية أو فى أيام العطلات.

■ هل انتهت أعمال إعادة بناء معرض «شباب مصر» بعد الحريق الذى نشب به؟

- الدولة لا تنسى أبناءها، والرئيس عبدالفتاح السيسى كلف على الفور أجهزة الدولة والوزارة المعنية بعد الحريق الهائل فى معرض شباب مصر بإعادته إلى وضع أفضل، مما كان عليه من قبل، مع الإسراع بإعادة إنشائه وتأهيله.

وبدورى، أُجرى زيارات مستمرة لموقع العمل؛ لمتابعة الأعمال فى أماكن تواجد المعدات والعمال والمشرفين والمهندسين المختصين من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير.

وتم حاليًا الانتهاء من الصبة الأرضية للموقع، بمساحة تزيد على ٢٧٠٠ متر، ويجرى العمل على إنشاء وبناء باكيات المعرض، التى تزيد على ١٠٠ باكية، بمشاركة نحو ١١٠ من البنائين الذين يعملون فى ٣ ورديات، وتم أيضًا البدء بأعمال الكهرباء، «التيار الخفيف»، والدهانات مع استكمال توريد وتشوين الخامات ومستلزمات البناء، والإعداد والتجهيز لتركيب الكمر العلوى.

وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تم التصديق على دفع مبلغ ٦٠ ألف جنيه كتعويضات لمتضررى الحريق، بواقع ٥٠ ألفًا من صندوق الإغاثة و١٠ آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، كمساهمة لتخفيف الضرر الواقع على المتضررين؛ بسبب احتراق مصدر رزقهم.

■ ماذا عن سير العمل فى مشروع إنشاء مجمع المواقف أسفل محور عدلى منصور؟

- المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، ويقع على مساحة تزيد على ٢٢ ألف متر، ويشمل موقفين، أحدهما موقف المحافظات، ويتضمن ساحة انتظار بمساحة ١٣ ألف متر مربع، بطاقة استيعابية ٤٤٥ سيارة، ومنطقتين خدمية وإدارية على مساحة ٢٦٠٠ متر، تضم مسجدًا للرجال وآخر للسيدات، ونقطة أمنية، ومكتب بريد، وعيادة صحية، وغرفة صراف آلى «ATM»، ومحلات تجارية، وأكشاك تحصيل.

ويضم المشروع نفق مشاة أسفل مطلع المحور، لتسهيل حركة المواطنين والمسافرين بين الموقفين، بالإضافة إلى موقف المراكز، الذى يتكون من ساحة انتظار على مساحة ٥٥٠٠ متر مربع، تستوعب ١٥٠ سيارة، ومجمع خدمى وإدارى على مساحة ٢٦٠٠ متر، تشتمل على محلات تجارية وخدمات وحمامات وأكشاك تحصيل.

■ حدثنا عن مشروع تبطين الترع بالمحافظة.

- هناك أعمال مستمرة لتأهيل وتبطين الترع والمجارى المائية، وتم الانتهاء من تبطين ٦٧٠.٣ كم منها، بتكلفة مليار و٦٨٠ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ ٧٥.٧٪ من إجمالى الأطوال المستهدف تنفيذها، التى تقدر بأكثر من ٨٨٤ كيلومترًا، بتكلفة تزيد على ٢.٤ مليار جنيه، لرى أكثر من ٢٨٧ ألف فدان، من خلال ٢٣٨ ترعة.

وهناك لجان مرور مشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

■ على ذكر التعديات.. ما الذى تحقق فى المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة؟

- هناك متابعة مستمرة لسير العمل فى المرحلة الثانية لإزالة التعديات من الموجة الـ٢١ للإزالة، وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وفى إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، حيث تمت إزالة ١٤٩ حالة تعدٍ، بينها ١٠٩ حالات مبانٍ و٤٠ حالة زراعات، وذلك بعد إزالة ٤٠٢ حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى، التى انتهت فى ١٩ مايو الماضى.

■ أخيرًا.. هل انتهى تسلم القمح داخل صوامع وشون المحافظة؟

- تسلم محصول القمح من المزارعين داخل الصوامع والشون بنطاق بنى سويف مستمر، واتباع جميع التسهيلات المقدمة للمزارعين عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وهناك انتظام لأعمال التوريد بجميع مواقع التخزين والاستلام.

وأقوم حاليًا بزيارات مستمرة لجميع الصوامع والشون لمتابعة التسلم، مع لقاء المزارعين وتذليل أى عقبات قد تواجههم، وهناك اهتمام كبير توليه الدولة، تحت قيادة الرئيس السيسى، لملف القمح، لكونه أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، خاصة فى ظل الظروف والتحديات التى يشهدها العالم حاليًا على جميع المستويات المحلية والدولية والإقليمية.