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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الجيش السوداني استولى على مدرعة تابعة للدعم السريع

السودان
السودان

قال مراسل القاهرة الإخبارية من السودان، إن قوة من سلاح المدرعات السوداني استولت على مدرعة تابعة للدعم السريع بمدينة الخرطوم، وفقًا لعاجل للقناة. 

من ناحية أخرى حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس، من خطورة تأثير النزاع القائم في السودان على الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وقال أبو الغيط خلال لقائه مع إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية العامة، أن “الأوضاع الخطيرة في السودان تستدعي تحركا عربيا ودوليا سريعا”.

وأكد أن الاقتتال في البلاد أدى إلى تعطل المشروعات الزراعية، وتوقف نقل السلع، وتلف كميات كبيرة منها، إلى جانب ارتفاع أسعارها.

السودان المدرعات السوداني تابعة للدعم السريع مدرعة مدينة الخرطوم أبو الغيط

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